اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 02:55 م
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رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع مجلس كلية التجارة لمتابعة انتظام العمل

الإثنين، 13 مارس 2023 02:03 م
رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع مجلس كلية التجارة لمتابعة انتظام العمل جانب من الإجتماع
الغربية مصطفى عادل

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حضر  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جلسة مجلس كلية التجارة، لمتابعة انتظام العمل بالكلية لمرحلة البكالويورس والدراسات العليا، جاء ذلك بحضور الدكتور هانى الشامى عميد الكلية والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجلس.
 
وأكد رئيس الجامعة حرصه الدائم على حضور مجالس الكليات لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمجلس مع العميد والوكلاء وأعضاء مجلس الكلية، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالتعليم والطلاب والدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع والعديد من الموضوعات التنظيمية الأخرى بالكلية.

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