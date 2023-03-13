رئيس جامعة أسيوط يستقبل عالمة إيطالية متخصصة فى مجال العلوم الكيمائية

أسيوط-هيثم البدرى

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة مارلينا كاربورى، أستاذة العلوم الكيمائية والنانو تكنولوجى فى جامعة تورميجادو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بحضور الدكتورة دينا ممدوح عميدة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة خلال زيارتها لجامعة أسيوط.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط بالعلاقات المتميزة، والتاريخية التى تجمع بين مصر، وإيطاليا والتقارب الوثيق بين الشعبين فى ظل وجود ملامح مشتركة فى السمات الشخصية العامة التى تميز الشعبين المصرى والإيطالى .

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تخصص العلوم الكيمائية، والنانو تكنولوجى والذى يعد أحد ركائز البحث العلمى الذى يحظى باهتمام إدارة الجامعة من أجل مواكبة التطور العلمى العالمى ، مشيراً إلى ترحيب جامعة أسيوط بتوطيد علاقاتها الدولية مع كافة المؤسسات العلمية المتقدمة فى جميع أنحاء العالم وإقامة علاقات تعاون وعمل مشترك من أجل إثراء الحركة العلمية والبحثية فى مختلف كليات الجامعة .

وصرحت الدكتورة دينا ممدوح عميدة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة، أن زيارة الدكتورة مارلينا كاربورى تأتى فى إطار التعاون العلمى المشترك بين الجامعتين، حيث من المقرر أن تمتد زيارة ضيفة الجامعة لمدة شهر تقدم خلالها محاضرات علمية للباحثين فى مرحلة الدراسات العلمية الدارسين بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.