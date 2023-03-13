رئيس الصومال يصل إلى إريتريا فى زيارة غير معلنة لمدة يومين

وكالات

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارة عمل تستغرق يومين، لم يعلن عنها مسبقا.

كان في استقبال الرئيس الصومالي في المطار رئيس إريتريا أسياس أفورقي ، وهي الزيارة الثالثة للرئيس حسن شيخ إلى إريتريا خلال 10 أشهر من توليه الرئاسة.

وسيبحث شيخ محمود مع أفورقي تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية والثنائية بين البلدين .

ويجري تدريب آلاف الجنود الصوماليين في إريتريا بينما استكملت دفعات أخرى تدريباتها مؤخرا هناك، حيث عادت إلى البلاد في يناير الماضي .