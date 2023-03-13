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رئيسة وزراء الدنمارك: مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية

الإثنين، 13 مارس 2023 02:08 م
رئيسة وزراء الدنمارك: مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن
إبراهيم حسان

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وجهت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتها لزيارة مصر، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي لدعوتي لزيارة هذا البلد الجميل، ونحن تباحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء، وأعتبر مصر شريكا قويا للدنمارك وأوروبا في هذه القضية".

أضافت رئيسة وزراء الدنمارك، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشركات مع مصر مهمة في ظل التحديات العالمية، مردفه: "أود أن أهنئ مصر على الاستضافة الناجحة لمؤتمر المناخ وأشكر الرئيس السيسي على المشاركة الشخصية في مسألة تغير المناخ والتحول نحو الطاقة الخضراء".

وتابعت رئيسة وزراء الدنمارك: "الهجرة من التحديات المشتركة الأخرى التي نواجهها ومصر شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، ويسعدني التعاون المهم مع مصر في السيطرة على الحدود ومواجهة تهريب البشر".

وأكملت عن مباحثاتها مع الرئيس السيسي بالقاهرة: "ناقشنا الوضع السياسي الحالي وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، لا سيما وأن العديد من الأشخاص في أفريقيا ومصر يسددون ثمن هذه الحرب نتيجة أزمة الغذاء والطاقة، المهمة صعبة وسنعمل عن كثب عليها ومصر قد اتخذت التزاما مهما فيما يخص قرار الأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا".

وأكدت أن حجم التعاون مع مصر زاد بشكل كبير في الفترة السابقة، قائلة: "بلد قوي في مجالات عديدة، ولها القيادة فيما يخص قضية تغير المناخ ليس فقط بالنسبة للمنطقة ولكن في العالم أجمع، وأشكر الرئيس السيسي شخصيا على هذا الدور"، مستكمله: "مصر مصدر إلهام كبير لنا لبناء شركات قوية ويجب أن تكون هناك شركات بين أفريقيا وأوروبا وأن تعملان معا لحل المشكلات، ولن يتم ذلك إلا من خلال الشراكة، ويسعدني أن العلاقة مع مصر أصبحت أكثر قوة".


رئيسة وزراء الدنمارك

الرئيس السيسي

مؤتمر صحفى

اخبار التليفزيون

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