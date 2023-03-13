رئيسة وزراء الدنمارك تعرب عن تقديرها لدور مصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى والدولى

كتبت هند مختار – تصوير سليمان العطيفي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، مساء اليوم، جلسة مباحثات موسعة؛ حيث تم استعراض عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن سعادتها بزيارة مصر، مشيدة بالمحادثات المثمرة التي أجرتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول مجالات التعاون الثنائى، والقضايا الإقليمية والدولية. وأضافت أن هناك العديد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك، كما يشمل ذلك جهود تنمية العلاقات الأفريقية الأوروبية.

وأعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في التعامل مع مجموعة من التحديات فى دولة يزيد تعدادها عن 100 مليون نسمة، وتبذل جهودا حثيثة من أجل تحقيق التنمية وتأمين إمدادات الغذاء والطاقة، وكذلك الجهود المبذولة لمواجهة التضخم والتغير المناخي ومكافحة الإرهاب.

وأضافت فريدريكسن : "أود أن أعرب عن تقديري للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والحكومة في هذه المهمة الشاقة". كما أشادت في هذا السياق بنجاح الدولة المصرية في تحقيق معدلات بطالة منخفضة نسبياً رغم كل التحديات القائمة.

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها ملف الطاقة، والنقل البحري، واللوجستيات، وغيرها من المجالات الواعدة.

وفيما يخص الجهود التي تبذلها مصر فى الساحة الدولية، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وكذا جهود إحلال السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.