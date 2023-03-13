اليوم السابع
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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى أبو مناع غرب بدشنا

الإثنين، 13 مارس 2023 11:02 ص
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى أبو مناع غرب بدشنا جانب من الإزالة
قنا صابر سعيد

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نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا شمال في قنا، حملة لإزالة عدد من المخالفات بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية.

 وتمكنت الحملة التي قادها حماده صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، من إزالة عدد من التعديات منها تنفيذ إزالة فوريه لتعدى على أرض زراعية، عبارة عن بناء سور بلوك وأسمنت في أبو مناع غرب، وسور وأعمدة خرسانية مسدد بالطوب الأحمر، وأخرى قواعد خرسانية مساحة في أبو مناع قبلي.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، أن الحملة استهدفت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد، والتحفظ على مواد البناء، بنطاق قرى أبومناع قبلي، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز.

 وتابع جيلاني، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع من يحاول التعدي على أراضي الدولة أول الرقعة الزراعية، وأنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بجميع قرى الوحدة المحلية، الالتزام بالتعاون في تطبيقها.
 

 

 


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