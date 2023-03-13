حفر أبار مياه وإنشاء محطات تحلية وترميم مساجد بقرية أبو العراج شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد قرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية بجهود مجتمعية.

قال "حسين اسبيتان"، رئيس قرية ابوالعراج إن القرية تشهد تنمية عمرانية غير تتضمن إعادة تأهيل وتطوير 6 آبار مياه، وجارى إنشاء محطة تحلية لأهالى القرية، وإعادة تأهيل مسجدين، والاستعداد لتنفيذ عدداً من المشاريع الخيرية.

وأشار أن هذه الخدمات تقدمها إحدى الجمعيات الأهلية فى إطار الدور المجتمعى الخدمى، ويشمل تركيب 6 طلمبات مياه في قرية أبو العراج، وإعادة تأهيل وتطوير الآبار وتركيب الطلمبات، تحت إشراف ومتابعة مجلس مدينة الشيخ زويد برئاسة سعيد عرادة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أن "سعيد عرادة" رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد تفقد سير العمل بالمشروعات الجارية بقرية أبو العراج بحضور "حسين اسبيتان" رئيس القرية، وعدداً من سكانها.

وأوضح بيان مجلس مدينة الشيخ زويد، أن المشروعات هى إعادة تأهيل مدرسة أبوالعراج للتعليم الأساسى، والوحدة المحلية لقرية أبوالعراج، وتغيير خطوط الإتصالات وتركيب كابلات الفيبر لتحسين أداء خدمة الاتصالات والأنترنت، وموقع تم تخصيصه لإنشاء محطتى تحلية مياه بقريتى أبو العراج ، والجورة، لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

يذكر أنه سبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد عن قيام لجنة فنية متخصصة برئاسة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة بتفقد موقع تم تحديده مسبقا لتنفيذ مشروع مدفن صحى أمن، وتوجهت اللجنة لقرية "الزوارعة" برفقة صالح ابو هولي سكرتير المدينة، وتم تفقد الموقع المخصص من قبل المحافظة لإنشاء المدفن الصحى لخدمة مدينة الشيخ زويد ورفح.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن المكان المخصص مطابق للمواصفات، وملائم بيئياً وخارج الكتلة السكانية ويخدم الأجيال الحالية، والأجيال القادمة.

وضمت اللجنة 17 عضواً من وزارة التنمية المحليّة، ووزارة البيئة وكافة جهات الإختصاص، ومقاول المشروع، وإدارة شئون البيئة، ووحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة.



جانب من الاعمال بالقريه



حفر ابار مياه