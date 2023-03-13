كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهم بتعذيب كلب بكرباج والتعدى على سيدة فى العمرانية على ذمة تحريات المباحث.

واستمعت النيابة لعدد من شهود عيان الواقعة والذين أكدوا قيام المتهم بتعذيب الكلب بالكرباج ، وعقب محاولة المجنى عليهم التدخل لوقف تعذيب الكلب تعدى عليهم المتهم واتلف سياراتهم.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (سيدتين – مقيمتان بالقاهرة "إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم") بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بتعذيب كلب مستخدماً "كرباج".. وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب، وكذلك إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.