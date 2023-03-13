اليوم السابع
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حبس المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة 4 أيام

الإثنين، 13 مارس 2023 02:08 م
حبس المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة 4 أيام قرصنة الانترنت - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة 4 أيام  على ذمة التحقيقات.
 
وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.
 
 

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الانتر نت

أمن الجيزة



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