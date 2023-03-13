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جيريمى هانت: بنك HSBC يستحوذ على الأسهم البريطانية فى"سيليكون فالى"

الإثنين، 13 مارس 2023 09:57 ص
جيريمى هانت: بنك HSBC يستحوذ على الأسهم البريطانية فى"سيليكون فالى" جيريمى هانت
وكالات الأنباء

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أعلن مصرف "HSBC" الاثنين، أنه سيستحوذ على الأسهم البريطانية لبنك سيليكون فالى الأمريكى الذى أعلن فشله فى تغطية ودائعه فى الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

وقال وزير الخزانة البريطانى جيريمى هانت إن الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا، (البنك المركزى) سهلا صباح الاثنين عملية البيع الخاصة للوحدة البريطانية لبنك (SVB)، إلى بنك "HSBC".

وشدد على أن الودائع ستكون محمية، دون أي دعم من أموال دافعي الضرائب. وأشار إلى أن عملية البيع تمت عبر بنك إنجلترا.

وجدد التأكيد على أن الودائع ستدفع لأصحابها دون خطة إنقاذ تشمل أموال دافعي الضرائب.

 


بنك HSBC

سليكون فالى

بنك سليكون فالى

بريطانيا

وزير الخزانه البريطانى

سيليكون فالى



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