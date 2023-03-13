جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة صبحى ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية القادمة من دبى تم الاشتباه فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين كثافات متماثله داخل حقائب الراكبة.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش مدير الإدارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 22 هاتف محمول ماركات متنوعة ومختلفة وكذا وجود 277 قطعة من مستحضرات التجميل والسجائر الإلكترونية والمستلزمات الخاصة بالشيش الإلكترونية داخل حقائبها.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 21 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.