"جروبات تنمر" تورط معلمين إسرائيليين مع طالبات أثيوبيات.. رحلة مدرسية تكشف التفاصيل

وكالات الأنباء

تورط عدد من المعلمين الإسرائيليين فى جريمة تنمر بحق طالبات من أصول أثيوبية، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة "جيروزاليم بوست" بنسختها الإنجليزية، الاثنين.

وبحسب الصحيفة، أنشأ عدد من المدرسين بإحدى مدارس مستوطنة نتيفوت جروبات عبر تطبيق واتس اب في رحلة مدرسية مع طلابهم يقال إنهم تهكموا فيها على طالباتهن الإثيوبيات وسخروا منهن.

وخلال هذه الرحلة لاحظت الفتيات الجالسات خلف المدرسين في الحافلة أن معلميهن يتبادلون رسائل نصية في مجموعة تحمل عنوان "رحلة مدرسية مع بنات سوداوات".

والتقطت الفتيات اللواتي لاحظن هذه الرسائل صور ومقاطع فيديو تكشف الموضوع شاركنها مع بقية الصف، وأرسلت إحداهن رسالة إلى المعلمين تؤنبهم فيها لعنصريتهم.

وكتبت "صباح الخير لكل "التربويين" في هذه المدرسة التعسة، أنا حزينة جدا بصفتي من أفراد المجتمع الإثيوبي أن أكتشف المستوى الذي وصلتم إليه اليوم. فبدلًا من أن تكونوا مربين وقدوة لنا وتجعلونا نشعر بأننا في أكثر الأماكن أمانًا لنا، لقد فعلتم العكس تمامًا.. كنت أرى الصور التي تتفرجون عليها وتسخرون منها لكن لم أكن أتصور أبدأ أنها من مدرّسينا… أنتم وصمة عار وأنا أشعر بالخجل لأنكم من تعلموننا ومن تعدّون أجيال المستقبل".

بدوره، أصدر مدير المدرسة المذكورة بيانا ندد فيه بهذه الحادثة، قائلا إن مدرسته تنظر إلى هذه التعليقات باهتمام شديد وإنها لن تسمح للعنصرية في داخلها، كما نددت وزارة التعليم الإسرائيلية بأشد العبارات بما حدث ووعدت بفتح تحقيق في القضية.