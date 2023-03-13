تواصل فعاليات برنامج رواق الأزهر الشريف بمراكز شباب سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع منطقة شمال سيناء الأزهرية فعاليات " رواق الأزهر".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذ مركز شباب الكوثر التابع لإدارة شباب الشيخ زويد ندوة لقاءات الرواق الأزهري، تم خلالها التعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية، ومحاضرة عن الأمانة قدمها الشيخ علي السيد عبد الجليل بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد.

يأتى البرنامج فى إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز التعرف بالقيم والأخلاقيات لدى الشباب والنشء، والذى يعد وسيلة للتواصل القادر على مواجهة التحديات المعاصرة، بإيمان راسخ وفكر سليم من خلال إقامة ورش عمل، وعقد مؤتمرات، وندوات مشتركة، وملتقيات فكرية وتوعوية لكافة فئات المجتمع، ومقررا تكثيف الحملات التوعوية المجتمعية لرفع الوعى لدى فئات الشباب، فى إطار دورالأزهر وعلمائه من خلال مشاركتهم فى هذه الحملات، وبث الوعي لدى الشباب والنشء ومنع محاولات خارجية من التلاعب بعقول الشباب واستقطابهم، وتعزيز هويتهم الوطنية.

وواصلت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات برنامج إطلالة بمركز شباب مدينة العريش المشروع لتدريب النشء علي تصميم وتنفيذ الملابس و تعلم فن تصميم الاكسسوارات وتعلم فن التطريز والغرز السيناوية، وينفذ التدريب في المركز شباب مدينة العريش يومي الثلاثاء و الخميس من كل اسبوع من الساعة 3 عصرا حتي 6 مساء، ويستهدف الطلائع المميزين سعيا لصقل وتنمية قدراتهم الذاتية وحثهم على إستثمار طاقاتهم بشكل إيجابى بناء واغتنام أوقاتهم لخدمة مجتمعهم و المساهمة بشكل فعال فى بناء مجتمع سوى متحضر.

ويشارك المبدعون الصغار من أبناء شمال سيناء بمنافسات "كنوز مصرية" فى نسختها التاسعة على مسرح وزارة الشباب فى مجال الموسيقى الوترية، وهى المسابقة تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء إدارة البرامج والأنشطة.

واستعدت مديرية الشباب والرياضة،لفعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، والمقرر إقامة فعاليات لقائه الختامى بمحافظة مطروح خلال شهر أبريل بمشاركة محافظات مطروح، البحر الأحمر، أسوان ، جنوب سيناء، وشمال سيناء و الوادي الجديد .