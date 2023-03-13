تنظيم ورش عمل على فنون منوعة لطلاب جامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت جامعة العريش بشمال سيناء لطلابها، ورش عمل على فنون منوعة لطلابها تنفذ داخل مراكز الفنون بالتعاون مع الشباب والرياضة.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العريش، أنه تحت رعاية الدكتورحسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة، و الدكتوررفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسقي عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، يجرى تنفيذ ورش العمل داخل مراكز الفنون للعام الجامعي 2023/2022 في مجال " المسرح - الفنون التشكيلية - الفنون الشعبية - الكورال - الموسيقي " وتستمر ورش العمل حتي نهاية العام الدراسي بهدف محو الأمية الفنية لطلبة وطالبات الجامعة، وتنفذ انشطة مراكز الفنون تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية " الإدارة العامة للجامعات " بالتعاون مع الجامعات الحكومية.

وكانت جامعة العريش أعلنت مشاركة طلابها فى تجميل مدينة العريش، وقام بالنشاط جوالة الجامعة مشاركة مع طلاب المدارس فى إطار الدور المجتمعي للجامعة، وتم بتزيين الشوارع المؤدية للجامعة بحي ضاحية السلام.

يذكر أنه وفقا للبيانات الرسمية وصل عدد الطلبة بالجامعة لـ 7292 طالبا وطالبة، وبداخل حرم الجامعة 11 كلية وهي"التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، والطب البيطري، والطب البشري، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية"، و مجمع للمدرجات، والمعامل المركزية لكلية الطب، و مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالي سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية في المدينة بأسعار مناسبة.