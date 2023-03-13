تقرير التنمية المحلية حول حالة الطقس: أمطار خفيفة على السلوم والنجيلة ومطروح

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات اليوم الإثنين، فى مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الاحمر، ويصاحب ذلك إنخفاض فى درجات الحرارة وسقوط الأمطار المتفاوتة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التى تتخذتها المحافظات التى تتعرض لموجة من عدم الاستقرار اعتبارا من اليوم وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى سقوط أمطار خفيفة على مدن السلوم والنجيلة ومرسى مطروح، ولم ترتق إلى تجمعات، والحالة العامة مستقرة فى غالبية المحافظات مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، ووجه الوزير باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.