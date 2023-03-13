اليوم السابع
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تفاصيل بدء تدريب المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم اليوم بالقليوبية

الإثنين، 13 مارس 2023 12:00 ص
تفاصيل بدء تدريب المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم اليوم بالقليوبية وزارة التربية والتعليم -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، اليوم الإثنين، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.
 
وتابعت، أنه تم تحديد عدد من ضوابط الالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، منها بداية التدريب من اليوم الإثنين الموافق 13 مارس حتى الخميس 16 مارس 2023 الساعة 9 صباحا.د، كما أن حضور التدريب الخاص بمسابقة 30 ألف معلم (معلم فصل - رياض اطفال) طبقا للجدول المعلن، موضحة أن الحضور ببطاقة الرقم القومي وسوف يحصل المتدرب على إخلاء طرف نهاية التدريب، وكذلك التنبيه المشدد بعدم التخلف، حيث أن إخلاء الطرف من مسوغات التعاقد، وفي حال وجود استفسار يتم التواصل مع مسئول التدريب بالإدارة.
 
وأكدت المديرية، أنه تم تجهيز عدد من القاعات والمسارح ومقسمة كما يلي وعلى كل متدرب الالتزام بالمكان، إدارة بنها التعليمية مدرسة الثانوية بنات، إدارة الخانكة التعليمية مركز التنمية المهنية التابع لإدارة الخانكة، إدارة العبور التعليمية مدرسة العبور الثانوية بنات، إدارة القناطر الخيرية التعليمية مدرسة السيدة خديجة التجريبية بجوار الإدارة، إدارة شبين القناطر التعليمية مدرسة شبين القناطر الثانوية، إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية مدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات.
 
واستطردت، أنه بالنسبة لإدارة قليوب التعليمية مدرسة الشهيد وليد إسماعيل الثانوية بنين بقليوب المحطة، وإدارة كفر شكر التعليمية مركز التنمية المهنية التابع لإدارة كفر شكر التعليمية، إدارة طوخ التعليمية مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر الثانوية، إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية مدرسة بهتيم الثانوية بنات 
 
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