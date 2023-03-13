تعرف على موعد ارتداء البدلة الحمراء بعد صدور حكم بإعدام قاتل محامى كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

أسدلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، حكمها على صائد الحيوانات قاتل محامى كرداسة ، وعاقبت المتهم بإجماع الآراء بالإعدام شنقا.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية موعد ارتداء المتهم للبدلة الحمراء.

وفقاً لوائح قطاع الحماية المجتمعية هناك إجراءات خاصة في التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الاصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالزي الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجري إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من النزلاء، ويظل في محبسه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم منه على الحكم، والتي تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.

ورسم قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضي محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجري رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجري تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الاصلاح أو في بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.

وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الاصح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضراً بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، في حكمها على قاتل محامى كرداسة محمد فرحات 33 سنة، كهربائى سيارات والشهير بصائد الحيوانات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع وأحمد بهاء الدين سليم وممثل النيابة العامة محمود القاضي وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي.