تضامن الغربية: استهداف توزيع 10 آلاف كرتونة أغذية تزامنا مع حلول شهر رمضان

قال أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، أن المديرية شاركت الجمعيات الأهلية فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد 10 آلاف كرتونة مواد لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر غير القادرة فى نجوع وقرى ومراكز محافظة الغربية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد وكيل الوزارة على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه الفاعليات والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أطلق مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

وأوضح شعبان أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهوريه المختلفة وصولا إلى المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 4 ملايين كرتونه مواد غذائية على اهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرأ أن جمعية الاورمان تستهدف توزيع من 350 الف إلى 400 الف كرتونه مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.