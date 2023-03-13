تصدير 7 آلاف و500 طن بضائع عامة ومتنوعة من موانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول خلالها 9 آلاف طن طن بضائع عامة ومتنوعة، و608 شاحنات، و 34 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، و313 شاحنة و29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 295 شاحنة و5 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و255 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما، وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة ، بريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2088 راكب بموانئها .

وأعلن أمس المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، حيث شملت حركة الواردات 100 طن بضائع، و203 شاحنات، و24 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4900 طن بضائع، و270 شاحنة و12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا أمس، السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما غادرت الميناء السفينتان، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و167 شاحنة.