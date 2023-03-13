تحويل 3 من مصابى انفجار شعلة بوتاجاز فى الشرقية إلى مركز ههيا للحروق

أعلن مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، تحويل 3 حالات حرجة من مصابى، الحادث الذى وقع مساء أمس، وأسفر عن إصابة 9 بينهم 4 أطفال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر، إلى مركز ههيا للحروق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى،بوصول كل من " مروة ش ال " 15 سنة و" عدى ص ا" 3 سنوات، و" أدام ر غ" عامين، و" لينا غ ر" 5 سنوات، و" صبري م ح " 60 سنة، و" رمضان س ح" 58 سنة، و" نسمة ص ا " 30 سنة، و" ناريمان ال م" 25 سنة و" عبده ع ع" 55 سنة، وجميعهم مقيمون حى السلام دائرة مركز كفر صقر، وتم تقديم الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، وتحويل 3 حالات منهم الى مركز حروق ههيا.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، بينهم 4 أطفال وتم نقلهم إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم