اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 01:36 م
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تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شخص في أوسيم

الإثنين، 13 مارس 2023 01:02 م
تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شخص في أوسيم قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات تعرض أحد الأشخاص لاعتداء على يد آخرين في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص لاعتداء بشارع مسجد السبيل في أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عدد من الأشخاص اعتدوا على المجني عليه بسبب خلافات بينهم وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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