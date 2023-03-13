تجديد حبس عاطل 15 يوماً لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة

كتب ـ أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب استغلال الأطفال في التسول بالجيزة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم 4 أيام، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. كما أمرت بإيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

اعترف عاطل ألقى رجال المباحث القبض عليه في بولاق الدكرور، لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول، أنه يجمع عددا من الأحداث، ويستغل صغر عمرهم في استجداء المارة، واستعطافهم، للحصول على مبالغ مالية، والاستيلاء على تلك النقود التي يجمعونها بالإكراه، كما اعترف المتهم بحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطي.

واستمع رجال المباحث لأقوال 5 أطفال أحداث ذكروا أن المتهم يجبرهم على التسول ويستغلهم في استعطاف المارة، ويستولى على النقود التي يتحصلون عليها من المواطنين.