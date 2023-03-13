تأجيل محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالأميرية

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة المتهم الشروع فى قتل زوجته فى منطقة الأميرية، لجلسة 13 أبريل .

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الإميرية إخطارا من المستشفي بوصول ربة منزل مصابة بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها بعدما صارحته بخيانتها فطعنها بسكين المطبخ، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.