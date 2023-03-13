بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف كوبون على المستحقين فى مطروح بقيمة 300 جنيه

كتب لؤى على

قام وفد من بيت الزكاة والصدقات بتوزيع 10 آلاف كوبون لمستحقي الزكاة والصدقات بمحافظة مطروح، وذلك بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتبلغ قيمة الكوبون 300 جنيه، وتتيح للمستحقين شراء مواد غذائية بقيمتها من أحد المنافذ التابعة لوزارة التموين.

وتم توزيع الكوبونات على المستحقين في مدن وقرى المحافظة، حيث تم توزيع 6 آلاف كوبون في مركز ومدينة مرسى مطروح، وألف كوبون بمدينة الحمام، وألف كوبون بقرى البنجر، و750 كوبون بمدينة سيوه، و750 كوبون بمركز ومدينة براني، بالإضافة إلى أكثر من ألف مستفيد يتلقون الكوبون من خلال مكاتب البريد.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات "إطعام " لتوزيع كوبونات غذائية على كافة المستحقين لمساعدتهم في تدبير احتياجاتهم المعيشية في كافة المحافظات.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لفصيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على جهود بيت الزكاة والصدقات في دعم المستحقين في محافظة مطروح.