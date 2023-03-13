انطلاق البرنامج التأهيلي للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالغربية

انطلقت اليوم الاثنين بجميع الادارات التعليمية بمحافظة الغربية، البرنامج التأهيلي الخاص بالمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة ألف 30 الف معلم والتي تستمر حتي يوم الخميس 16 مارس ولمدة 4 ايام.

وبلغ نصيب محافظة الغربية من التعيينات الجديدة 1303 معلم فصل و 136 معلم رياض أطفال باجمالي 1439 معلم موزعين علي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية علي جاهزية جميع مقرات التدريب علي مستوي العشر إدارات التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة آلي أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن البرنامج يتضمن أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.