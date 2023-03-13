انطلاق اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب فى الجزائر برئاسة مصر

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انطلقت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للدورة العادية الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الإثنين، بالجزائر، تحت رئاسة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.



ويبحث أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر، وهم "الجزائر وتونس والسعودية والسودان وجيبوتي والصومال" في هذا الاجتماع، عددا من المقترحات التي تقدمت بها القاهرة، على غرار مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء، وكذلك مقترحي الجزائر بإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، وإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية.



كما يناقش الاجتماع عددا من المواضيع الصحية المهمة، وفي مقدمتها متابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربى للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربى لعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربى الاسترشادى لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.



كما يدرس المشاركون في هذا الاجتماع بحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والاطلاع على جهود المؤسسات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، وهي المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يتم مناقشة التحضير لمنتدى التعاون العربي الصيني في المجال الصحي، المقرر أن تستضيفه مصر هذا العام.



ومن المقرر أن يتم رفع توصيات هذا الاجتماع إلى الدورة الثامنة والخمسين (58) لمجلس وزراء الصحة العرب المقررة غدا الثلاثاء، وذلك لإقرارها.