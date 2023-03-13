وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن التدريبات تشمل محاكاة حاسوبية والعديد من التدريبات الميدانية المشتركة، مشيرة إلى أن المحاكاة الحاسوبية مصممة لتعزيز قدرات الدفاع والاستجابة للحلفاء وسط التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية والبيئات الأمنية المتغيرة.

وأوضح بيان عسكري أمريكي صدر مؤخرًا أن التدريبات الميدانية تهدف إلى زيادة تعزيز التعاون بين الجيشين من خلال العمليات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية والخاصة، وتحسين التكتيكات والتقنيات والإجراءات.