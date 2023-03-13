انتشال امرأة ورضيع من تحت الأنقاض بالجزائر إثر انهيار مبنى فى وهران

وكالات

أفاد جهاز الحماية المدنية في الجزائر يوم الاثنين، بأنه انتشل امرأة وطفلا رضيعا أحياء من تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بحي سيدي البشير بمدينة وهران غرب الجزائر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، قالت الحماية المدنية في بيان إن عملية الإنقاذ لا تزال متواصلة، موضحة أن أجهزة الدفاع المدني قامت بإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض ونقلتهم إلى المستشفى.

ويعود سبب انهيار المبنى إلى أعمال حفر مشروع تطوير عقاري في موقع مبنى قديم.

وأشارت إلى أن الحي ذاته شهد انهيار مبنى نهاية الشهر الماضي، ما تسبب في وفاة شخص عمره 58 عاما، وإصابة آخرين.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة انهيار المبنى وسط صراخ الحاضرين.