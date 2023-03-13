المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ى.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والهيروين كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهم فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.