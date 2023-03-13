المشدد 6 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار بالمخدرات فى بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16581 لسنة 2022 مركز بنها، والمقيدة برقم 2163 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، أن المتهة "مريم ع. ك"، السن 25 ربة منزل ومقيمة كفر أبو زكري مركز بنها- محافظة القليوبية، أحرزت جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتوصلت تحريات المباحث، نفاذاً لإذن النيابة الصادر بضبط وتفتيش المتهمة فإنتقل صوب مكان تواجدها وأبصرها أمام مسكنها تتحدث فى الهاتف المحمول وحاملة لحقيبة سوداء اللون فتمكن من ضبطها وإنتزع الهاتف المحمول والحقيبة منها وبفض الحقيبة عثر على كيس بلاستيكي بداخله عدد 63 لفافة ورقية بداخلهم جوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالى.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة جميعها تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات ووزنها 28.90 جرام.

وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائها والمبلغ المالى حصيلة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.