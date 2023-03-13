المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح نارى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26191 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3263 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ج ع"، 28 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهراً مخدراً الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز أحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش بدون ترخيص، وأيضا حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح السابق دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين وحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.