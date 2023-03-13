الكشف عن سبب إصابة الدماغ بعد جراحة القلب

كتبت فاطمة ياسر

قد يتعرض بعض الأشخاص بعد خضوعهم لجراحة في القلب للتعرض والإصابة بمشاكل في المخ أو الدماغ، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “ medicalxpress”، أنه من إيجاد علاجات جديدة للوقاية من إصابات الدماغ بعد استخدام جهاز القلب والرئة أثناء جراحة القلب ، وهي تقنية تستخدم لتحمل عبء عمل القلب والرئتين ، وتحويل الدم والأكسجين حول الجسم.

ففي أستراليا ، تتطلب أكثر من 20000 عملية جراحية للقلب استخدام جهاز القلب والرئة ، ويبلغ ما يصل إلى نصف مرضى جراحة القلب عن الهذيان أو فقدان الذاكرة على المدى القصير أو الاضطراب العاطفي أو صعوبة التركيز أو حل المشكلات. و 1.2-1.6٪ من المرضى يصابون بالسكتة الدماغية بعد العمليات الجراحية. حتى الآن ، سبب ذلك غير واضح.

ويُظهر بحث فلوري ، الذي نُشر في Anesthesia & Analgesia ، أول دليل في العالم على وجود آلات القلب والرئة التي تسبب التهابًا في الدماغ ، ونتيجة لذلك ، إصابات الدماغ في المرضى بعد ذلك. كما يوضح سبب حدوث ذلك ، مما يمهد الطريق للعلاجات الوقائية.

ويقول الباحث الرئيسي في هذا البحث، البروفيسور يوجيش لانكاديفا ، إن النتائج ستقلل من مخاطر الوفاة داخل المستشفى على المدى القصير وتحسن نوعية الحياة طويلة المدى للمرضى بعد جراحة القلب.

وعندما يخضع المريض لعملية زرع قلب أو مجازة قلب أو أي إجراءات لإصلاح أو استبدال صمامات القلب، فإن جهاز القلب والرئة أمر حيوي لجراحي القلب لإجراء هذه العمليات الكبرى. لذلك ، من المهم فهم كيفية عمل الدماغ يقول البروفيسور المشارك لانكاديفا.

ووجدنا أن المضاعفات العصبية تحدث على الأرجح بسبب استجابة التهابية عميقة ناتجة عن مرور الدم عبر جهاز القلب والرئة.، وعندما يمر عبر هذا الأنبوب الاصطناعي ويدخل الجسم ، يتم إطلاق وسطاء التهابات في مجرى الدم، وهذا معروف باعتباره استجابة التهابية جهازية تسبب التهابًا عصبيًا في عدة مناطق رئيسية من الدماغ .

ورأى الباحثون أن الاستجابة الالتهابية الجهازية سريعة ومن المحتمل أن تسبب التهابًا عصبيًا عن طريق تعطيل الحاجز الدموي الدماغي ، وهو الجدار البيولوجي الذي يحمي الدماغ.

والأهم من ذلك، أن هذا البحث يدحض أيضًا نظرية مفادها أن نقص الأكسجين في الدماغ أثناء الجراحة هو سبب إصابة الدماغ الحادة.، وبدلاً من ذلك ، وجد الفريق أن الإصابة الالتهابية العصبية تحدث حتى في غياب انخفاض مستويات الأكسجين- المعروف أيضًا باسم نقص الأكسجة - في الدماغ.

وأضاف البروفيسور المشارك لانكاديفا ، بفضل بحثنا ، نعرف سبب حدوث هذه المضاعفات العصبية ومتى يجب إدارة العلاج للحصول على أفضل فرصة للنجاح.

القطعة المفقودة الآن هي العلاج نفسه هذه هي خطوتنا التالية لتطوير علاجات مستهدفة تمنع حدوث التهاب الأعصاب ، وتوقف إصابة الدماغ قبل حدوثه.