القوى العاملة: توزيع شهادات على دفعة المتدربين الأولى بمهن مستحدثة بالإسكندرية

كتبت ــ آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بشأن فعاليات حفل تسليم شهادات إتمام التدريب لـ 28 متدربا ومتدربة بقاعة المديرية، وذلك بعد انتهاء البرامج التدريبية التى نظمتها المديرية علي بعض المهن التدريبية المستحدثه وهي: الكوافير ، وستائر ومفروشات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره للوزارة، اليوم الإثنين، أنه تم خلال الاحتفالية تسليم شهادات التخرج للمتدربين بعد اجتيازهم الاختبار النهائي لعدد 13 متدربا ومتدربة علي مهنة الكوافير، وأيضا عدد 15 متدربة علي مهنة ستائر ومفروشات بعد تدريبهم بمركز تدريب مهني الحضرة، كما استمع وكيل المديرية لمطالب الشباب في مجال التدريب والتى تمثلت فى زيادة فترة التدريب علي مهنة الكوافير للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة.

وأكد وكيل المديرية، أنه سيتم عقد ورش عمل لهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتي يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية، وأصاف: جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة.

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بشأن تنظيم جولة ميدانية لمكتب عمل رأس غارب والذى يبعد 160 كيلو من مدينة الغردقة، لمتابعة جودة الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التى تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع الشركات على أرض الواقع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العامله حسن شحاتة، بضرورة التأكد من جوده الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها.

واوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر في تقريره، اليوم الإثنين، قيامه بجولة تفقدية لمكتب العمل اطمأن خلالها علي الخدمات التى يقدمها المكتب، ومعرفة ما يواجه المفتشين من مشكلات اثناء تأدية أعمالهم، خاصة المرتبطة بتعيين ذوى الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وقطاع الأعمال العام وسبل حلها، كما قام بزيارة ميدانية لشركة السويس للزيت الموجودة علي ساحل مدينة غارب بهدف التعرف علي اسلوب العمل بهذه الشركات ورافقه في الزيارة جمال بونو مدير مكتب عمل غارب وايمن عطيه من العاملين بالمديريه؛ حيث اطمأن على أحوال العمالة بها وأماكن الإقامة، مشيداً خلال الزيارة بنظام العمل الذى يتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمعايير عالميه نظرا لطبيعة العمل في قطاع البترول.

وفى نفس السياق، استعرض مدير المديرية لمسئولى الشركة أحكام القانون رقم 10 لسنه 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه القانون الخاص بهذه الفئة والذى نصت المادة 22 منه بعدم استثناء أي منشأة أي كان نوعها أو تابعيتها بما فيها الإدارات الحكومية من تعيين نسبة الـ 5% من هذه الفئة، وقد جرى الاتفاق على قبول المرشحين من قبل مكتب العمل للشركة من ذوي الهمم إيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية تجاههم وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.