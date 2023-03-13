القوى العاملة: تشغيل تجريبى للخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية ببورسعيد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن قيام المديرية بجولة تفقدية لمكتب تشغيل الشرق والغرب، المناخ، والزهور والجنوب، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التشغيل التجريبى لمنظومتي كعب العمل ، و قياس مستوى المهارة و مزاولة الحرفة المطورة لتصبح خدمات مميكنة ورقمية، والوقوف على المعوقات والمشاكل التى قد تواجه العاملين أثناء التسجيل اليومى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات عمل المديريات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والدخول لمنظومة العمل الرقمية والعمل في ظل التحول الرقمى للدولة المصرية وتسهيلاً على المواطنين .

وقال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره، اليوم الاثنين: انطلقت التدريبات العملية منذ شهر ديسمبر الماضى على منظومات التحول الرقمى من محافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتحسين حياة المواطنين و الخدمات المقدمة له، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 و توجه الدولة نحو التحول الرقمي .

وأضاف مدير المديرية: حدث ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، والخاصة بالاسراع من الانتهاء من عمليات تطوير وتحديث أعمال التحول الرقمي لمنظومات العمل بالوزارة طبقا للمعايير القياسية بما يسمح بإطلاق خدماتها الجماهيرية للمواطنين على منصة مصر الرقمية ، في إطار التعاون المثمر بين وزارتي القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و تنفيذا لأعمال بروتوكول التعاون بشأن ميكنة خدمات "الوزارة" و اطلاقها على المنصة .