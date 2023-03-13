الفاو: دودة الحشد الخريفية تصيب المحاصيل فى 98 دولة

عقدت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ورشة العمل الختامية للمشروع الإقليمى للتخفيف من مخاطر دودة الحشد الخريفية، تحت عنوان "التأهب والاستجابة الطارئة لتعزيز قدرات بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للتخفيف من مخاطر دودة الحشد الخريفية"، والتى تعقد على مدار يومين فى العاصمة الأردنية عمَّان بحضور ممثلى وزارات الزراعة فى الدول المشاركة بالمشروع.

من جانبه، قال ثائر ياسين، المسؤول الإقليمى لوقاية النبات فى المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن دودة الحشد الخريفية تعتبر أحد أخطر الآفات التى تهاجم العديد من المحاصيل الاقتصادية الهامة حيث يمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوع نباتّي. وأوضح ياسين أن الآفة استطاعت خلال السنوات الأربع الأخيرة الانتقال بين الدول المختلفة وإصابة المحاصيل فى 79 دولة فى افريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، فيما تم الإبلاغ عن وجود الآفة فى 12 دولة أخرى من دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الـ 19.

وأضاف ياسين أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " تسارع دائمًا لمساعدة الحكومات المحلية وصغار المزارعين فى الدول التى تتأثر بتواجد الآفات الناشئة حيث قامت المنظمة بالإعداد والموافقة على مشروع التعاون الفنى من أجل دعم القدرات الإقليمية والمحلية لمراقبة دودة الحشد ومكافحتها فى كل من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين فور تقدم وزارات الزراعة بتلك الدول بطلبات للمنظمة من أجل عمل مشروع إقليمى للتعاون الفنى لدعم مجهودات الوزارات فى التصدى لتلك الآفة وإدارة مخاطرها بشكل فعال.

خلال الورشة، تم استعراض مخاطر دودة الحشد الخريفية بما فى ذلك جهــود منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمم المتحدة فــى التخفيــف مــن مخاطــر دودة الحشــد الخريفيــة التى تهاجم محاصيل الذرة والأرز والذرة الرفيعة والدخن وقصب السكر ومحاصيل الخضر والقطن وتنفيــذ اســتراتيجية المكافحــة المتكاملــة لهذه الآفــة فــى منطقــة الشــرق الأدنى وشــمال إفريقيــا وفى المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزة بالخصوص، إلى جانب مناقشة التقرير النهائى للمشروع حيث تضمن الإنجازات وقصص النجاح والدروس المستفادة وأهم التحديات والتوصيات.

وقال المهندس نبيل عساف، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى الأردن، إن مخرجات هذه الورشة ستوفر إرشادات وتوصيات إقليمية بشأن الحد من انتشار دودة الحشد الخريفية وتدابير السيطرة عليها حيث تهدف الورشة إلى تشجيع تبادل المعلومات فيما بين البلدان بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشأن التقنيات والتكنولوجيات المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية والتعرف على التقدم المحرز والنتائج المترتبة عن تنفيذ المشروع فى كل من سوريا والأردن وفلسطين ولبنان وجمع اقتراحات بشأن سبل المضى قدمًا فى أنشطة الحراك العالمى للمنظمة لمكافحة هذه الآفة.

يذكر أنه تم تدشين مشروع برنامج التعاون الفنى لدعم سلطات الدول المشاركة للتخفيف من مخاطر دودة الحشد الخريفية من خلال ورشة عمل افتراضية فى فبراير 2021 فى حضور أصحاب المصلحة والشركاء ومتخذى القرار من القطاع الحكومى والخاص والمنظمات المحلية والدولية والخبراء والباحثين المعنيين.