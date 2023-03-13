الغرفة الأمريكية بواشنطن تحدد 6 تحديات تواجه الاقتصاد العالمى.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

يعانى الاقتصاد العالمى جراء العديد من الأمور منها الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، وارتفاع التضخم الذي أصاب العديد من الاقتصادات، والتوترات المستمرة في التجارة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتجارة والتكنولوجيا وتايوان.

وبحسب ما نشر على موقع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن فإن سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية والمديرة التنفيذية لها، سلطت الضوء على بعض هذه القضايا في خطاب حالة الأعمال الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

وتابع جون مورفي، نائب الرئيس الأول للسياسة الدولية: "مستقبل أمتنا يعتمد على مشاركتنا في العالم - إنها الطريقة التي نحمي بها أمننا القومي ، ونعزز قيمنا، ونطلق العنان للنمو الاقتصادي للشركات الأمريكية، وخفض الأسعار للعائلات الأمريكية . "

أضاف مورفى انه يعد فهم البيئة العالمية أمرًا ضروريًا لمجتمع الأعمال الأمريكي - وهو شرط مسبق للقيادة الأمريكية المطلوبة لتشكيل تلك البيئة. لهذا السبب ، يتتبع فريق غرفة الولايات المتحدة بعناية أكبر الاتجاهات العالمية، فيما يلي بعض من أهمها على لوحة القيادة الخاصة بنا في عام 2023:

ورصد مورفى 6 مخاطر نلخصها فيما يلي :

1 - تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء العالم حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى انتقاد أسواق الغذاء والطاقة ، لكنه دفع الحكومات أيضًا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

تسعى شركات الدفاع والفضاء الغربية الآن إلى زيادة الإنتاج ، بما في ذلك مواد مثل الذخيرة وقذائف المدفعية والأسلحة المضادة للدبابات.

2 - اصطدم الاقتصاد الصيني بالوقائع الصعبة ، نظرًا لتخليها عن سياسة Zero Covid ، فقد عانى المواطنون الصينيون بسبب ضعف اللقاحات ، وانخفاض معدلات التطعيم (خاصة بين كبار السن) ، وسذاجة السكان من الناحية المناعية. تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون صيني ماتوا من Covid-19 في الأشهر القليلة الماضية ، لكن موجة الوباء ربما تتلاشى الآن. يتوقع بعض المحللين انتعاشًا اقتصاديًا مع بداية العام. ومع ذلك ، من منظور متوسط الأجل ، قد يؤدي التراجع الحاد في العقارات إلى إبطاء الاقتصاد الصيني أكثر - كما رأت الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية ، فإن التعافي من أزمة العقارات يستغرق سنوات عديدة. أخيرًا ، قد ينتهي طفرة الصادرات التي تمتعت بها الصين في السنوات الأخيرة أخيرًا حيث تتخذ الشركات العالمية قرارات الإنفاق الرأسمالي التي تنشر المخاطر عبر مناطق جغرافية أخرى ، على الرغم من أن أرقام النفقات الرأسمالية ستستغرق وقتًا لتظهر في بيانات تجارة البضائع. في واشنطن ، ارتفع دعم الحزبين لمزيد من الإجراءات للرد على اندماج بكين المدني العسكري والسياسات الصناعية الضارة. ابحث عن الضغط المتزايد على الإدارة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن ضوابط التصدير وقيود الاستثمار (الواردة والصادرة).

3 - تتعافى سلاسل التوريد ، لكن معظمها لا يتغير (حتى الآن).

على نطاق أوسع ، استمرت تجارة البضائع العالمية في النمو ، مما يكره الادعاءات بأن العولمة قد انتهت (تجاوزت التجارة الأمريكية 7 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022). كان أكبر تغيير قامت به الشركات في سلاسل التوريد الخاصة بها في أعقاب الوباء والحرب التجارية هو زيادة المخزون - وهي أبسط وأرخص خطوة يمكن أن تتخذها لتقليل الاعتماد على الصين أو أي مصدر منفرد آخر.

4 - سياسة التكنولوجيا في الواقع عند نقطة انعطاف.

يعد ظهور ChatGPT بمثابة تغيير خطوة في مجال الذكاء الاصطناعي ، مما يبرز قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين الإنتاجية ، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان سيؤدي إلى زيادة عدد الوظائف المكتبية عن الحاجة.

5 - استمرار التضخم ، ويلوح سقف الديون في الأفق ، مدفوعة بتريليونات السنوات الماضية في الإنفاق الفيدرالي ، والتيسير النقدي المكثف ، وصدمات العرض الناجمة عن صدمات الحرب وصدمات كوفيد -19 ، ارتفع التضخم إلى 9٪ في عام 2022.

6 - قيادة الولايات المتحدة عادت ، إلا إذا لم تكن كذلك ، كان رد الولايات المتحدة على الغزو الروسي لأوكرانيا سريعًا ومؤكدًا ، وقد توحد الحلفاء من شرق آسيا إلى أوروبا بشأن العقوبات وضوابط التصدير والمساعدات المالية لكييف.

إن الناتو آخذ في التوسع ، وقد فقد الجيش الروسي ربما نصف قدراته الهجومية. فيما يتعلق بالصين ، اتخذت إدارة بايدن خطوات غير مسبوقة لاستخدام ضوابط التصدير واتخاذ الإجراءات ذات الصلة بالاشتراك مع الحلفاء.