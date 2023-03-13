الصور الأولى لإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ كروز من غواصة فى سواحلها الشرقية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن بلادها أطلقت صاروخي كروز من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم أمس الأحد.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق من اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا غير محدد من غواصة يوم أمس الأحد في احتجاج واضح على إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة ودورية ستبدأ هذا الأسبوع.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية أنها اكتشفت الإطلاق من مدينة سينبو الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية صباح يوم الأحد ولم توضح المزيد من التفاصيل الأخرى.

وقالت الهيئة في رسالة نصية للصحفيين إن جيشنا يحافظ على موقف الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة مع تقوية المراقبة والحذر.

وجاءت عملية الإطلاق الأخير عشية التدريبات الرئيسية للحلفاء "درع الحرية" التي ستنطلق اليوم الاثنين. ووصف الشمال التدريبات بأنها استعدادات لشن حرب عدوانية عليها.



زعيم كوريا



إطلاق الصاروخ