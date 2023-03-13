اليوم السابع
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الصرف الصحى بالقاهرة تنفذ حملات للتوعية بترشيد المياه فى المدارس

الإثنين، 13 مارس 2023 06:15 م
الصرف الصحى بالقاهرة تنفذ حملات للتوعية بترشيد المياه فى المدارس الصرف الصحى
كتب سيد الخلفاوى

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استمر فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، في تنفيذ ندوات التوعية المائية لطلاب المدارس بحي روض الفرج، ضمن فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه مارس 2023. 

 
وأكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، على أهمية توعية طلاب المدارس بترشيد استهلاك المياه وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى.
 
وأضاف رئيس صرف القاهرة الكبرى، أنه تم تنفيذ ندوات للتوعية المائية بمدارس الحرية الرسمية الثانوية والابتدائية، السيدة عائشة الإبتدائية، تضمنت تنفيذ ورش لتعليم السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة وعمل مسابقات وتوزيع جوائز علي الطلاب وألعاب تفاعلية تهدف إلي تعزيز مفهوم التوعية المائية.
 
جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

حملات الصرف الصحى
حملات الصرف الصحى

 


الصرف الصحى

القاهرة

صرف القاهرة

ترشيد المياه



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