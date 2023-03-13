"الصرف الصحى" بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ مع توقعات بأمطار متوسطة ليلا

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم الاثنين، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وتوقف الإجازات وبدل الراحات ذلك لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

ومن المتوقع ان تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وتشهد الإسكندرية موجة جديدة من التقلبات الجوية تعرف لنوة " الحسوم" وتتميز ببرق ورعد وأمطار وتستمر لمدة عدة أيام.

أما النوات المتبقية لهذا العام وهى نوات ربيعية، تضرب الإسكندرية خلال فصل الربيع، فهناك نوة الشمس الكبرى، وهى نوة يصاحبها رياح بلا أمطار، وتستمر يومين وتهب على الإسكندرية رياح شرقية ولكنها غير ممطرة وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة، يليها نوة "عوة" آخر النوات الباردة، وهى تهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهى نوة شديدة يصاحبها رياح شرقية وتستمر لعدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.