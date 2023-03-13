الصحة العالمية: تلقى 13 مليار شخص جرعة لقاح كورونا بالعالم

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، إنه خلال السنوات الماضية كان هناك تقبل للقاح كورونا، واستخدام اللقاحات وتاثيرها على الفرد، موضحا، إنه تم اعطاء حوالى 13 مليار جرعة من لقاح كورونا، مضيفا، إن لقاح الانفلونزا ليس جديدا حيث إن لقاح الأنفلونزا ياتى على شكل جديد كل عام، ويتم تكييف اللقاحات بناء على الطفرات التى تحدث للأنفلونزا.

وأكد، إن المؤتمر هذا المؤتمر بالشراكة مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لشبكة ترصد العدوى التنفسية الحادة لشرق المتوسط لعام 2023، والذى يحضره الخبراء وراسمي السياسات والباحثين لمناقشة ترصُّد الأمراض التنفسية والتأهُّب لها.

وقال منظمة الصحة العالمية، إن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية حدثت منذ سنوات ثم ظهرت كورونا، وتم العترصد لهذه الفيروسات، مضيفا، إنه يأتي مؤتمر شبكة ترصد العدوى التنفسية الحادة لشرق المتوسط لعام 2023 بعد سنوات التحدي التي واجهها العالم في التصدي لجائحة كورونا، وتضمن المؤتمر استعراض المشاركين، ومن بينهم راسمي السياسات وخبراء الصحة والباحثين في الإقليم وخارجه، للإنجازات والتحديات، بالإضافة إلى تبادل البيّنات وأفضل الممارسات بشأن الكشف عن الفاشيات، وعرض الإنجازات العلمية ونتائج البحوث الميدانية الجديدة.

وخلال هذا المؤتمر، قدم باحثون من أكثر من 20 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مشاريعهم في مجال العدوى التنفسية الحادة مع إطلاعهم في الوقت ذاته على معارف الخبراء العالميين المشاركين وخبراتهم وأفضل ممارساتهم.

شارك بالمؤتمر كل من الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة في سلطنة عُمان، والدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ديفيد إي وينتورث، مدير المركز المتعاون مع المنظمة بشأن ترصد الإنفلونزا وعلم الأوبئة ومكافحتها، رئيس قسم ترصد الفيروسات وتشخيصها والإنفلونزا، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه قال الدكتور ديفيد إي وينتورث، مدير المركز المتعاون مع المنظمة بشأن ترصد الإنفلونزا وعلم الأوبئة ومكافحتها، رئيس قسم ترصد الفيروسات وتشخيصها والإنفلونزا، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الولايات المتحدة الأمريكية، إنه علينا أن نوسع مداركنا لهذا النوع من الانفلونزا الموسمية، وهى تمثل تهديدا، وهى تتكيف بشكل سريع جدا، وعلينا أن نكون على ترصد متواصل، موضحا، إنه من الأهمية بمشاركة البيانات والمعلومات لأن الانفلونزا قد تمثل وباء قادما إذا لم يتم متابعتها، مؤكدا ان الفيروسات لا تحترم الحدود لذلك تنتشر بسرعة بالعالم وعلينا ان نترصد للعدوى التنفسية وفهم الفيروسات بشكل واضح، وترقب الجوائح.

وأضاف الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ان هناك اوراق بحثية لمعرفة اعراض الامراض التنفسية الحادة ومشاركة المجتمع للتوعية ، موضحا ان هناك خبراء من عدد من الخبراء للعمل على بناء الانظمة الصحية الموجودة بالوقت الحالى ورفع القدرات السريرية، وان نكون قادرين ومعرفة الثغرات التى كنا نعانى منها فى كورونا.

عقَد المؤتمر الصحفي بالحضور الفعلي في مدينة مسقط، كما سيُبَثّ مباشرة للصحفيين المشاركين عن بُعد عبر الفيديو.