السلطات الصحية الإسبانية تحذر من زيت زيتون ملوث وتطالب مواطنيها بعدم استخدامه

فاطمة شوقى

أبلغت السلطات الصحية الإسبانية، والتى توجد فى اكستريمادورا، عن وجود انواع ملوثة من زيت الزيتون فى الاسواق ، وطالبت مواطنيها بعدم استخدام هذا الزيت وتسليم اى زجاجات منه ، حسبما قالت صحيفة "الاسبانيول".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصحية الإسبانية أعلنت هذا القرار بعد شكوى من مستهلكين قاموا بشراء زيت الزيتون من اماكن مختلفة ، بسبب اختلاف فى الرائحة واللون والطعم، وبعد اجراء بعض التحليلات تكم الكشف عن تلوثه كما تم تجميد كميات كبيرة من هذا المنتج لحين انتهاء التحليلات بشكل نهائى ، وتوضيح سبب التلوث".

وأوضحت السلطات الصحية الإسبانية إلى أنه من المفترض أن زيت الزيتون البكر لا يمكن أن يتلف ولا يتلوث إلا اذا كان تم خلطه بزيتون مكررة صناعيا ، والتى تكون أرخص فى الانتاج وذات جودة أقل.

وقال خافيير سانشيز بيرونا ، خبير فى شركة CSIC إن "زيت الزيتون البكر هو الذي يتم استخراجه فقط بإجراءات ميكانيكية من الزيتون ، بالإضافة إلى أنه لا يخضع لأية عملية تكرير ويتم استهلاكه تقريبًا كما يتم استخراجه ، أي يمكن اعتباره عصير زيتون".

وأشار إلى أنه من بين المكونات المفيدة لزيت الزيتون البكر حمض الأوليك (55-83٪ من الإجمالي) ، الفينولات مثل هيدروكسي إيروسول مع نشاط مضاد للأكسدة ؛ الستيرولات التي تقلل من نسبة الكوليسترول في البلازما ؛ و توكوفيرول ، وأيضا المضادات للأكسدة، ويعتبر زيت الزيتون البكر استثنائيا فى عالم زيوت الطعام".

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن إسبانيا تعتبر السوق الأول لزيت الزيتون فى العالم، ولكن الجفاف ونقص الماء تسببا فى انخفاض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40% و50%، ما أدى إلى إطلاق إنذار نقص زيت الزيتون وتسبب فى ارتفاع الأسعار لأسابيع.

وأوضحت الصحيفة أنه فى نوفمبر الماضى فقط ارتفعت اسعار زيت الزيتون بأكثر من 25.9%، وذلك بعد أن ارتفع مرة أخرى بنسبة 21% فى نوفمبر العام الماضى 2021، وفقا لبيانات نشرتها يوروستات.