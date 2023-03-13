السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ى.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وقام بتهديده بسلاح كان بحوزته واستولى منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ه" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها إحراز المتهم سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.





