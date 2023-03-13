السجن 5 سنوات لعاطل تسبب فى عاهة لشخص تعدى عليه بماسورة فى الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 29941 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وإصابته، ونقله الي أحدي المستشفيات لتلقي العلاج بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه علي إثر خلافات فيما بين المجني عليه " ا.خ.خ" عاطل وبين المتهم " ا.ع.ع" عاطل ، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب محدثا إصابته مستخدما آلة حادة ماسورة مما تخلف لدي المجني عليه عاهة مستديمة بالكاحل الأيسر والركبة بنسبة 15% وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة، وثبت من توقيع الكشف الطبي على المجني عليه أن درجة العجز الناشئ عن الإصابة حوالي 15% وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، لذلك أمرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.