السجن 10 سنوات لعامل بتهمة التعدى على طفلة فى قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا ، برئاسة المستشار أحمد صهيب حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا، ومحمد عمر عبد الجواد، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها.

تعود أحداث القضية إلى مايو 2021، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحمد.م، 32 عاما، عامل في مخبز، بتهمة خطف الطفلة زينب. أ، 5 أعوام، عن طريق التحايل، والتعدي عليها عنوة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4380 لسنة 2022 جنح قنا، والمقيدة برقم 1664 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.