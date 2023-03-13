السجن المؤبد لـ 3 أشخاص لقتلهم عامل فى قنا

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسن.ع، وعلي.أ، وأحمد.م، تهمة قتل المجني عليه رمضان.ع، والشروع في قتل خالد يوسف وشقيقه بشير، بسبب خلافات على التنقيب عن الذهب غير المشروع، بمنطقة أم حاد بمركز قفط جنوبي قنا، كما وجهة جهات التحقيق للمتهمين حيازة سلاح وطلقات.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 1879 لسنة 2022، جنح مركز قفط، والمقيدة برقم 605 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.