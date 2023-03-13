الرئيس الصينى يعتزم عقد اجتماع مع زيلينسكى بعد زيارة موسكو

أ ش أ

كشفت صحيفة أمريكية أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يعتزم عقد لقاء عبر الإنترنت مع فلاديمير زيلينسكي، وذلك على الأرجح بعد زيارة محتملة لموسكو، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذه المكالمة ستكون الأولى بين شي جين بينج وزيلينسكي منذ 24 فبراير من العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، والتي من المقرر عقدها عبر الإنترنت تؤكد على نية بكين لعب دور أكثر نشاطًا في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، المحتملة إلى موسكو، الأسبوع المقبل، قائلا إنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن هذه الزيارة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يخطط للقيام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع المقبل.