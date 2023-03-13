الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم جميع التسهيلات لعمل الشركات الدنماركية فى مصر

كتب محمد عبد العظيم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق لها خلال زيارتها إلى مصر، قائلا: "سعداء بوجودك في مصر.. ومرور 65 عاما على إقامة العلاقات بين مصر والدنمارك.. أقدر جدا جدا المباحثات التي تمت اليوم.. وحجم التفاهم خلال حديثنا سواء على المستوي الثنائي أو على مستوي الوفدين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الدنمارك: "لقد تحدثنا مع رئيسة الوزراء على المستوي الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.. يمكن الفرصة الموجودة في مصر سواء الموقع الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البري.. مستعدين نقدم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر بما لديه من خبرة عالمية في هذا المجال.. وإمكانية التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتعاون في الموضوعات التي تخص البيئة ارتباطا بجهد مصر في تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ".