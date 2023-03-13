اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: ما فيش فرصة أن مصر تتحمل أى نقص للمياه ولازم اتفاق لسد النهضة

الإثنين، 13 مارس 2023 02:13 م
الرئيس السيسي: ما فيش فرصة أن مصر تتحمل أى نقص للمياه ولازم اتفاق لسد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى ملف سد النهضة، قائلا: "تحدثنا عن ملف سد النهضة ووجدت توافق وتفاهم من جانب رئيسة الوزراء في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: "نتفهم التنمية في أثيوبيا.. ومستعدين للتعاون أيضا.. ولكن هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال.. مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم.. ما فيش فرصة تتحمل أي نقص للمياه.. ما كنشي موجود على نهر النيل عبر الألاف السنين أي عائق للمياه.. سواء كانت المياه قليلة أو كثيرة.. حصة مصر ثابتة حتى لو فيه صعوبات وكنا نقبل ده.. اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. وبذلنا جهد كبير من الاستفادة من كل نقطة مياه داخل مصر.. مثل محطات المعالجة وغيرها".

 


السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس وزراء الدنمارك

سد النهضه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة