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الرئيس السيسي: الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات على أمن واستقرار العالم

الإثنين، 13 مارس 2023 02:10 م
الرئيس السيسي: الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات على أمن واستقرار العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري دعم التنمية في القارة الأفريقية، متابعا: "مهم أوي إيجاد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل وحياة أفضل.. وخلق فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية ويساهم في حل هذه المسألة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الدنمارك: "تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.. وأهمية الوصول إلى حل لها.. هذه الحرب لها تداعيات كبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله.. وجهت نداء للعالم خلال قمة المناخ في شرم الشيخ بأهمية إنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب.. نظرا للتداعيات على العالم كله".

 


السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس وزراء الدنمارك

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