وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، تعليقا على موقف (الكرملين) بمنح الجائزة لفيلم عن المعارض الروسي أليكسي نافالني- "لا يمكنني الحكم على نوعية هذا الفيلم الوثائقي، ومن غير المنطقي التحدث عن أي شيء لم أشاهده".

وأضاف "على الرغم من أنني لم أشاهد الفيلم، أفترض وجود عناصر معينة من التسييس في هذه الجائزة"، مشيرا إلى أن هوليوود أيضًا لا تتجنب أحيانًا موضوع التسييس في أعمالها.

يُذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار أُقيم، أمس الأحد، فى لوس أنجلوس، حيث ذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي للمخرج الكندي دانيال روهر عن فيلم "نافالني".. وتدور أحداث هذا الفيلم حول محاولة اغتيال المدون الروسي اليكسي نافالني.

